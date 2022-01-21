Кемерово, 21 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области внесли изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу. Нововведения начнут действовать с 1 февраля.

ИА REGNUM Термометрия и обработка рук

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"На работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней переводятся работники организаций с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка», — сообщил оперативный штаб региона.

Также приостанавливается работа отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания, а общеобразовательные организации должны обеспечить термометрию на входе.