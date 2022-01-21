Саратов, 21 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 21 января подтвердили 137 557 случаев заражения коронавирусом, из них 308 — за прошедшие сутки, накануне выявили 276 заболевших. Выздоровели всего 128 279 пациентов, за минувший день выписали 267 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 48 пациентов, с признаками ОРВИ — 253 человека, у семерых пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1070 пациентов, на амбулаторном — 3133.

В Саратове за сутки выявили 116 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 103 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области против COVID-19 привились 1 191 892 человека. Охват вакцинацией составляет 64,2%. Ревакцинацию прошли 41 729 жителей.

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