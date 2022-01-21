Нальчик, 21 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за весь период борьбы с коронавирусом было выплачено медработникам в качестве дополнительных выплат более 1 млрд рублей. В числе получателей поддержки из регионального бюджета медики, которые работали в ковидных госпиталях, в том числе врачи, средний и младший медперсонал. Также выплаты получали работники медорганизаций, не контактирующие напрямую с пациентами, но обеспечивающие работу ковидных госпиталей.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

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«За эти два года выплаты из республиканского бюджета составили более 1 млрд рублей. Выплаты получали около 2000 физических лиц», — заявил министр здравоохранения Рустам Калибатов.

Сумма выплат составила врачам — по 50 тыс. рублей в месяц, медсестрам — по 30 тыс. рублей, младшему персоналу — по 25 тыс. рублей и остальным сотрудникам — 20−30 тыс. рублей.

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