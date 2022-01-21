За неделю в школах Чувашии заболеваемость ковидом выросла десятикратно
Чебоксары, 21 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Чувашии ситуация с коронавирусом остаётся сложной, за неделю отмечен десятикратный рост. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 января министр образования республики Дмитрий Захаров.
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По его словам, в настоящее время подтверждено заболевание ковидом у 172 человек, в том числе у 145 детей и 27 сотрудников школ.
Руководитель министерства констатировал, что в «школах республики ситуация на сегодняшний момент является довольно сложной».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии лабораторно подтверждено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон», все заболевшие — взрослые.