В Чувашии выявили шесть случаев заражения «Омикроном»
Чебоксары, 21 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии официально подтверждено шесть случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Об этом заявил 21 января вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»
На очередном заседании регионального оперативного штаба глава минздрава проинформировал, что в Чувашии официально выявлено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон», в том числе пять — в Чебоксарах.
Владимир Степанов добавил, что среди заразившихся новым штаммом несовершеннолетних нет, «все взрослые».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что состояние первого пациента со штаммом «Омикроном» оценивается как как средней степени тяжести. При этом он был вакцинирован от ковида, но на момент заболевания иммунитет ещё не сформировался.