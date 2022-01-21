Чебоксары, 21 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии официально подтверждено шесть случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Об этом заявил 21 января вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На очередном заседании регионального оперативного штаба глава минздрава проинформировал, что в Чувашии официально выявлено шесть случаев заражения штаммом «Омикрон», в том числе пять — в Чебоксарах.

Владимир Степанов добавил, что среди заразившихся новым штаммом несовершеннолетних нет, «все взрослые».

«Хочу обратить внимание на то, что именно вакцинированные лица новый штамм «Омикрон» переносят в лёгкой форме либо просто не заболевают», — заявил министр здравоохранения Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что состояние первого пациента со штаммом «Омикроном» оценивается как как средней степени тяжести. При этом он был вакцинирован от ковида, но на момент заболевания иммунитет ещё не сформировался.