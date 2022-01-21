Вашингтон, 21 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Любое пересечение российскими военными подразделениями границы с Украиной власти США расценят как вторжение. Реакцией на это станут жёсткие экономические санкции, заявил американский президент Джо Байден 20 января журналистам в Белом доме.

Gage Skidmore Джо Байден

Байден подчеркнул, что чётко разъяснил российскому президенту Владимиру Путину эту позицию: «Если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением». США дадут на это «жёсткий и скоординированный экономический ответ».

Он добавил, что США готовы принять меры и в том случае, если Россия задействует против Украины невоенные методы. По его словам, помимо открытых военных действий возможна и полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне с участием военных без российской формы.

На такие действия тоже будет дан решительный и единый ответ с применением «различных инструментов». «Россия заплатит высокую цену», пригрозил Байден, если Путин выберет такую тактику.

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