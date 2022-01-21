Владивосток, 21 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Второй день подряд в Приморье фиксируются летальные исходы семи человек от осложнений COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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За сутки зарегистрировано 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 21 января лабораториями выдано 108 220 положительных тестов на коронавирус, скончались за время пандемии 1659 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморского края — он выявлен 21 января во Владивостоке — мужчина за пределы Приморья не выезжал. Прививку от коронавируса не делал.