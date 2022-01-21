Кызыл, 21 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования с начала года достигло 594, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе, где выявлено 39 и 20 новых носителей соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Тандинского, Чеди-Хольского и других районов, а также города Ак-Довурак.

«Из 98 заболевших мужчин — 38, женщин — 60. По возрасту: детей до 17 лет — 36, от 18−49 лет — 47, 50−64 лет — 12, старше 65 лет — 3. Работников образования — 19», — отметили в минздраве.

По данным на 21 января, в ковидных стационарах республики лечатся 367 пациентов, в том числе 79 детей и 43 беременных женщины. 41 больной находится в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда составила 72% из 520 коек.