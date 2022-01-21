Черкесск, 21 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Система здравоохранения Карачаево-Черкесии подготовлена к возможному росту заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». В республике мобилизованы дополнительные бригады врачей скорой помощи, увеличено число врачей-терапевтов, создаются резервы транспорта и увеличиваются мощности лабораторий. Об этом сообщил 20 января в ходе совещания об эпидситуации по коронавирусу в СКФО председатель правительства республики Мурат Аргунов.

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«В Карачаево-Черкесии вдвое увеличится количество бригад скорой помощи и на 79 врачей будет укреплено первичное звено. Количество call-центров в медучреждениях КЧР увеличено с одного до 14, дополнительно привлечено 54 работника для работы в них. Планируется увеличение мощностей ПЦР-лабораторий до 3840 исследований на COVID-19 в сутки. Будут привлечены дополнительно 113 единиц транспортных средств для укрепления амбулаторного звена», — говорится в сообщении премьер-министра.

Кроме того, к оказанию помощи врачам в борьбе с коронавирусом привлечены студенты старших курсов медицинского факультета. После прохождения обучения приступят к работе 162 человека.