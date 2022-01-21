Горно-Алтайск, 21 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончался 591 человек. В 543 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, остальные 48 умерли по иным причинам на фоне заражения коронавирусом.

Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 25 871, в том числе за минувшие сутки выявлено 45 новых носителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 28, за весь период — 23 642. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1056, за весь период — 365 117», — отметили в оперштабе.