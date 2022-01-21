Якутск, 21 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В поликлиниках Якутска остановлено оказание плановой медицинской помощи детям. Такое решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Плановый приём детей остановят с 24 января до особого распоряжения. Не будут также проводиться медосмотры и вакцинация детей. Такое решение принято администрациями детских поликлиник Якутска на основании приказа министерства здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос в десять раз. Республика попала в ТОП-5 регионов страны по количеству ежедневно выявляемых случаев инфекции на 100 тыс. населения.