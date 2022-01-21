Владивосток, 21 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Приморского края. Об этом 21 января сообщает правительство региона в своем телеграмм-канале.

Центр «Вектор» Фото вируса Омикрон

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«В Приморье зарегистрирован первый случай «Омикрон"-штамма COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом подробности о первом выявленном заразившемся новой разновидностью SARS-CoV-2 пациенте не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровске выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».