Владивосток, 21 января, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«В Приморье зарегистрирован первый случай заражения штаммом «Омикрон», — рассказали специалисты.

Подробности пока не известны.

Всего в Приморье на 21 января проведено 2 133 546 лабораторных исследований на COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».