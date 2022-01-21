Киев, 21 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В случае, если Украина начнет боевые действия с Россией, украинский президент Владимир Зеленский спешно покинет страну. Такое мнение 21 января высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в своем телеграмм-канале.

Facebook.com Илья Кива Илья Кива

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Знаю точно, что … (люди — ред.) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал он в своем сообщении.

Также Кива выразил сомнение в том, что простые граждане Украины найдут причины для того, что участвовать в войне с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники диппредставительств Великобритании на Украине в случае «российского вторжения» будут эвакуированы военнослужащими Специальной авиадесантной службы (SAS) в составе сухопутных войск Соединённого Королевства.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.