Иркутск, 21 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 21 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7432 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 164 076 (+530 за сутки). За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 1942 (+59 за сутки).

В то же время излечились 152 074 пациента (+278 за сутки).

Ещё 600 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2).

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