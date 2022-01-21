Тюмень, 21 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Тюменской области во время пятой ковидной волны может быть развернуто 7,8 тыс. коек, в том числе — до двух тысяч детских. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Кроме того, есть возможность развернуть до 400 коек в дневных стационарах. В регионе обеспечено наличие постоянного суточного запаса кислорода не менее 400 тонн. Сейчас тюменские моногоспитали используют при лечении пациентов 5−8 тонн кислорода ежедневно. При развертывании максимального количества дополнительных коек этот показатель может увеличиться до 50 тонн.

В случае осложнения эпидемиологической обстановки лаборатории региона способны перейти на круглосуточную работу, а ежесуточное количество исследований может быть увеличено до 14−15 тысяч. При ухудшении эпидемиологической ситуации к этой работе дополнительно могут быть привлечены ещё 990 врачей и 1375 медработников среднего звена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области наблюдается рост суточных заражений коронавирусом. С начала пандемии в регионе на 20 января подтвердили 94 843 случая заражения коронавирусом, вылечились 83 787 тюменцев, скончались 3 639 пациентов.