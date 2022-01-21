Кемерово, 21 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 января, за сутки выявили 313 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 302 случая.

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За это же время 326 пациентов выздоровели, восемь скончались. Медицинскую помощь в настоящее время получают 5902 пациента с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 8842 человека.

Всего в регионе выявлено 90 733 случая заражения коронавирусом, 83 006 человек выздоровели, 1825 пациентов скончались.