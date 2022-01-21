Петропавловск-Камчатский, 21 января, 2022, 07:12 — ИА Регнум. На Камчатке ежедневно, начиная с 10 января, растёт число выявляемых ежесуточно носителей коронавируса. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 75 человек (днём ранее — у 65), за весь период пандемии — у 24 520, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Медики выписали в связи с выздоровлением ещё 74 человека. Направлены в стационар для лечения COVID-19 25 пациентов. Всего в госпиталях находятся 163 носителя коронавируса. Свободными остаются 107 коек. У 101 пациента врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

За последние 24 часа на Камчатке провели 1215 тестов на коронавирус.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за сутки в крае от COVID-19 скончались два пациента. За всё время пандемии жертвами инфекции стали уже 524 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением коронавирусной инфекции в Якутии закрыли для посетителей музеи и учреждения культуры. Театры будут показывать спектакли онлайн.