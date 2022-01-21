Тегеран, , 10:17 — REGNUM Фильм «Герой», который представлял Иран на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», завоевал три награды на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс (PSIFF). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 января.

Кинофестиваль (сс) geralt

Амир Джадиди, сыгравший главную роль в фильме, получил приз жюри PSIFF за лучшую мужскую роль в иранском художественном фильме.

Жюри отметило в своем заявлении: «Этот актёр сыграл скромного отца, оказавшегося между его стремлением к свободе и внешними препятствиями. Жюри присуждает приз за лучшую мужскую роль Амиру Джадиди».

Жюри также вручило приз за лучший международный сценарий, написанный режиссером фильма, лауреатом премии «Оскар» Асгаром Фархади.

«Блестящий и умно продуманный сценарий, который втягивает нас в историю с двойственными чувствами как презрения, так и сострадания. Действие фильма происходит в Иране, все разговоры записаны на персидском языке, но ситуация, которую он изображает, и задействованные персонажи универсальны», — сообщили члены жюри.