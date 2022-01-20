Абакан, 21 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 158 носителей коронавируса, выздоровели 80 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Абакане подтверждено 59 новых случаев COVID-19, в Черногорске — 25, в Саяногорске — 18, в Сорске — два.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 1552 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в регионе было подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 человек.