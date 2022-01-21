МИД Казахстана назвал резолюцию Европарламента предвзятой и необъективной
Астана, 21 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента от 20 января по ситуации в Казахстане является предвзятым, принятым с неприемлемой поспешностью документом. Об этом говорится в распространенном 21 января заявлении МИД Казахстана.
Отмечается, что в резолюции отсутствует объективная оценка произошедших в стране «трагических январских событий». С учётом того, что при подготовке её проекта какие-либо уточнения и разъяснения у официальных лиц Казахстана не запрашивались, принятие такого документа «до оглашения результатов официального расследования», инициированного руководством республики, «считаем неприемлемым».
Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованном проекте резолюции Европарламента по ситуации с защитой прав человека в Казахстане утверждается, что недавние беспорядки в Казахстане необходимо расследовать на международном уровне, а против высокопоставленных казахстанских чиновников — ввести санкции.