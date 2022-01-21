Астана, 21 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента от 20 января по ситуации в Казахстане является предвзятым, принятым с неприемлемой поспешностью документом. Об этом говорится в распространенном 21 января заявлении МИД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

МИД Казахстана «Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных».

Отмечается, что в резолюции отсутствует объективная оценка произошедших в стране «трагических январских событий». С учётом того, что при подготовке её проекта какие-либо уточнения и разъяснения у официальных лиц Казахстана не запрашивались, принятие такого документа «до оглашения результатов официального расследования», инициированного руководством республики, «считаем неприемлемым».

МИД Казахстана «Вновь подтверждаем, что его (расследования) результаты будут предоставлены международной общественности».

Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованном проекте резолюции Европарламента по ситуации с защитой прав человека в Казахстане утверждается, что недавние беспорядки в Казахстане необходимо расследовать на международном уровне, а против высокопоставленных казахстанских чиновников — ввести санкции.