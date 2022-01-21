Пекин, , 06:56 — REGNUM Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 4,9% в годовом исчислении в 2021 году, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Юань

По данным бюро, в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 54,45 трлн юаней (около $8,56 трлн). Рост составил 8% относительно уровня 2019 года, а средний рост за два года составил 3,9%.

Инвестиции частного сектора выросли на 7% в годовом исчислении до почти 30,77 трлн юаней в прошлом году, показали данные бюро.