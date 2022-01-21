Якутск, 21 января, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Якутии выясняет причину смерти ребёнка в больнице Горного района республики. Почему умер ребёнок, выяснит специальная комиссия во главе с замминистра здравоохранения региона Любовью Бурнашевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии.

Today.kz Ребенок в больнице

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Ребёнок скончался 18 января в больнице, девочке было семь лет. Комиссия намерена установить причины летального исхода и оценить качество оказания ей медпомощи. По информации News.Ykt.ru, причиной смерти девочки могла стать коронавирусная инфекция.

«Проводится экспертиза для установления причины смерти ребёнка. Родители ребёнка [коронавирусом] не болели, оба были привиты», — отметил руководитель территориального органа Росздравнадзора по республике Евгений Иннокентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос в десять раз. Республика попала в ТОП-5 регионов страны по количеству ежедневно выявляемых случаев инфекции на 100 тыс. населения.