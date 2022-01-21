Южно-Сахалинск, 21 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три человека. За весь период пандемии в островном регионе жертвами коронавирусной инфекции стали уже 606 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки инфицирование подтвердилось лабораторно ещё у 171 человека (днём ранее — у 140). За всё время на Сахалине выявили уже 44 639 носителей коронавируса.

Продолжают лечение от COVID-19 в стационарах и на дому 1530 пациентов.

За последние сутки на Сахалине привились от коронавируса 1535 человек (днём ранее — 1445).

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности создать 4,5 тыс. мест для пациентов с COVID-19 заявил глава Якутии Айсен Николаев. Пока в регионе развёрнуты 1300 коек для коронавирусных больных, проинформировал он во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24».