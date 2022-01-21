Якутск, 21 января, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Якутян просят отнестись с пониманием к тому, что время обслуживания звонков, поступивших на номер 122, может быть увеличено. Эти проблемы в оперативном штабе региона объяснили ростом количества обращений и нагрузкой на систему здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Заболеваемость выросла в несколько раз, на систему здравоохранения легла большая нагрузка, особенно на поликлиники. Увеличилось количество вызовов врачей на дом и число звонков, поступающих на горячую линию 122», — отметили в оперативном штабе.

Уровень заболеваемости COVID-19 в республике продолжает расти. За сутки заразились 859 человек (днём ранее — 761). При этом 678 новых случаев было выявлено в Якутске. Для сравнения, 11 января в республике было выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены экстренно предпринимать меры по защите населения от COVID-19. Регион вышел на 4−5 место в стране по числу новых случаев за сутки на 100 тыс. жителей.