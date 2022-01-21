Вашингтон, 21 января, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Демократические и авторитарные режимы конкурируют между собой в современном мире, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления на мероприятии американской Демпартии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин якобы не верят в демократию и склоняются к автократии, потому что она якобы позволяет более оперативно реагировать на современные вызовы.

«Мы продемонстрируем, что демократия — это единственный путь. Я говорю каждому мировому лидеру, что борьба против американского народа до добра не доведет», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден неоднократно обвинял лидеров России и Китая в авторитаризме, противопоставляя им демократические режимы. В свою очередь Москва отмечала, что Вашингтон обвиняет в авторитаризме неугодные США страны.