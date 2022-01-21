В Якутии готовы развернуть 4,5 тыс. коек для коронавирусных больных
Якутск, 21 января, 2022, 05:11 — ИА Регнум. О готовности создать 4,5 тыс. мест для пациентов с COVID-19 заявил глава Якутии Айсен Николаев. Пока в регионе развёрнуты 1300 коек для коронавирусных больных, проинформировал он во время прямой трансляции на телеканале «Россия24».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»
Читайте также: Якутия вышла в ТОП-5 регионов России по заболеваемости COVID-19
Пока рост количества госпитализаций незначительный, отметил Айсен Николаев. В инфекционных стационарах заняты 900 мест.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заразились коронавирусом в два раза больше жителей Якутии, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы.