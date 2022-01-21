Москва, 21 января, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Публикацию Госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по ситуации на Украине назвала материалом с пассажами «нечеловеческой лжи и глупости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В качестве примера абсурдной информации Захарова приводит заявление Госдепа, в котором ведомство называет фейком утверждение Москвы о том, что «передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории».

Кроме того, Захарова отмечает, что с точки зрения американского ведомства никто не обещал расширять НАТО на восток и ни о каком окружении России военными базами альянса речи не идёт. В качестве доказательства Госдеп приводит следующее: «из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти».

Официальный представитель МИД РФ добавляет, что даже не хочет разбираться, чего в утверждениях Госдепа больше — «вранья или безграмотности». Такое, по мнению Захаровой, могло опубликовать только так называемое «министерство правды».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Европейский союз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран Киев не представляет самостоятельной ценности.