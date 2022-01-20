Боевики ИГ* сбежали из тюрьмы от сирийских курдов и военных США
* ИГ — запрещённая в России организация
Дамаск, 20 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Не менее 20 боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержавшиеся сирийскими курдами в тюрьме Эс-Санавия в городе Хасеке, совершили побег, сообщает 20 января телеканал Al Mayadeen.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
По информации телеканала, побег был обеспечен сообщниками боевиков, которые взорвали две заминированные автомашины, разрушив вход в тюрьму.
В данный момент бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) пытаются заблокировать и нейтрализовать беглецов при воздушной поддержке вертолетов США.
По некоторым данным, бежавшие террористы смогли вооружиться и вступают в перестрелки с преследователями.