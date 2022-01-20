* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 20 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Не менее 20 боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), содержавшиеся сирийскими курдами в тюрьме Эс-Санавия в городе Хасеке, совершили побег, сообщает 20 января телеканал Al Mayadeen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации телеканала, побег был обеспечен сообщниками боевиков, которые взорвали две заминированные автомашины, разрушив вход в тюрьму.

В данный момент бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) пытаются заблокировать и нейтрализовать беглецов при воздушной поддержке вертолетов США.

По некоторым данным, бежавшие террористы смогли вооружиться и вступают в перестрелки с преследователями.