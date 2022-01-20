Рим, , 23:10 — REGNUM Если цены на энергоносители останутся на нынешнем уровне, стоимость квартплаты для семей Италии в 2022 году вырастет на 80%, подсчитали эксперты Facile в четверг, 20 января.

Евро Alexas_Fotos

Превышение составит 1300 евро в год на семью, годовая стоимость квартплаты достигнет 3000 евро.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).