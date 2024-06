Вашингтон, 20 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Американский рэп-панк-дуэт Ho99o9 вернулся с новой композицией Battery Not Included, которая знаменует их первую песню в 2022 году. Сингл был спродюсирован барабанщиком поп-панк группы Blink-182Трэвисом Баркером. Об этом 20 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Ho99o9 Кадр из клипа группы Ho99o9

Battery Not Included — первый новый материал дуэта с момента выхода совместного с группой 3 Teeth сингла Paralyze. Новая песня также вышла вместе с музыкальным клипом, снятым Тайлером Брэдберри.

Новый трек войдет в предстоящий второй альбом Ho99o9, который должен выйти этой весной.