Прага, 20 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Украина получит от чешского миноброны артиллерийские снаряды, сообщила 20 января журналистам представитель ведомства Яна Цехмайстерова. Эта мера принята в рамках проявления «солидарности» Праги с Киевом перед лицом «российской угрозы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Цехмайстерова «Минобороны [Чехии], по договорённости с генштабом, планирует направить в помощь Украине артиллерийские снаряды».

Она объяснила, что чешское военное ведомство уже составило соответствующий документ: теперь его обсудят члены правительства, и, если одобрение будет получено, «помощь начнёт поступить на Украину».