Москва, , 22:06 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник французского «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи, перешедший в ЦСКА на правах аренды, определился с игровым номером, под котором будет выступать за московскую команду.

Юсуф Языджи будет выступать за ЦСКА до 30 июня 2022 года по 97-м номером. Также сообщается, что футболист уже заявлен на сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в 22-х матчах за «догов» во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что турецкий футболист недоволен своей ролью и игровым временем, поэтому намерен покинуть «Лилль».