Скопье, , 21:36 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по евроинтеграции Боян Маричич 20 января выступил в эфире телепередачи Click Plus на канале TV21, где высказал свое видение перспектив вступления Северной Македонии в Евросоюз.

ЕС

Политик заявил, что верит в «высокую сознательность» Европейского союза и считает, что в Евросоюзе относятся с особым вниманием к вопросу о начале переговоров с Северной Македонией.

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Также Маричич заявил о необходимости сохранения увязки Северной Македонии и Албании в ходе переговоров о расширении.

Напомним, уже полтора года Болгария блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, заложницей чего стала Албания. Заместитель премьер-министра Албании Арбен Ахметай выступил за раздельное ведение переговоров с Тираной и Скопье.

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