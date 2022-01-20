Москва, 20 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Постройка атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» вышла на завершающий этап, сообщает 20 января издание «Завод» со ссылкой на генерального директора северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

По его словам, также на предприятии идёт строительство ещё одного подводного носителя «Посейдонов» — АПЛ «Хабаровск».

Ранее источник РИА Новости в ВПК сообщил, что испытания АПЛ «Белгород», носителя морских беспилотников «Посейдон», должны были завершить на «Севмаше» осенью прошлого года.

«На завершающем этапе — АПЛ «Белгород». В цехах предприятия идет напряженная работа: на стапелях две линейки кораблей проектов «Борей-А» и «Ясень-М», а также АПЛ «Хабаровск», — заявил Будниченко.

Напомним, атомоход спецназначения «Белгород» изначально строилась по проекту подводного ракетоносца 949А «Антей», по затем была переработана в носитель глубоководных ударных стратегических беспилотников «Посейдон».

В свою очередь, АПЛ «Хабаровск» строится как штатный носитель «Посейдонов».

Все характеристики обеих подлодок спецназначения засекречены.

Как сообщало ИА REGNUM, АПЛ спецназначения «Белгород» должна была завершить испытания осенью 2021 года, но сроки были сдвинуты.