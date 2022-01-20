Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. 20 января футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере 19-летнего российского флангового нападающего Степана Мельникова, который до сегодняшнего дня выступал за московский «Спартак». Сумма трансфера составила 90 тысяч евро.

Vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

Соглашение Степана Мельникова с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года. На данный момент немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 350 тысяч евро.

В текущем сезоне Мельников принял участие лишь в одном матче за основную команду «Спартака». В 21-м туре Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.