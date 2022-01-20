Эльче, Испания, 20 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. 20 января в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Football.ua Андрей Лунин

Стартовые составы команд:

«Эльче»: Аксель Вернер, Диего Гонсалес, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Йон Дональд, Жерар Гумбау, Рауль Гути, Фидель, Хосан, Гвидо Каррильо, Лукас.

«Реал»: Андрей Лунин, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Марсело, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Тони Кросс, Винисиус Жуниор, Родриго, Лука Йович.

В текущем сезоне 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин принял участие лишь в одном матче за «сливочных» в рамках Кубка Испании, в котором пропустил один мяч.