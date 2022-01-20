Мэр Бухареста призвал местных транспортников к «конструктивному диалогу»
Бухарест, 20 января, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Мэр Бухареста Никушор Дан обратился к лидерам профсоюзов работников общественного транспорта румынской столицы с призывом к проведению масштабных переговоров. Об этом 20 января сообщил бухарестский информационный портал News.ro.
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Митинг в Бухаресте
По словам Дана, соответствующие переговоры могут быть проведены при условии обсуждения экономических, а не политических требований манифестантов.
«Лично я с нетерпением жду возможности поговорить с организаторами протестных акций, однако пока никто из них не выразил желания со мной встретиться».
Вместе с тем бухарестский мэр выразил надежду на то, что местные транспортники будут выполнять решение Городского суда Бухареста, запретившего дальнейшее проведение массовой забастовки сотрудников транспортной сферы румынской столицы.