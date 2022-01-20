Москва, , 20:04 — REGNUM Компании Universal Pictures International Россия и «Марс Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 20 января пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

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В рамках договора, одним из первых проектов, который выпустят компании, станет фильм «Воланд». Его премьера запланирована на 1 января 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что режиссёром картины «Воланд», снятой по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выступил Михаил Локшин. В киноленте сыграют актёры Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Юрий Колокольников (Коровьев), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (Доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский) и другие.

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