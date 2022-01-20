Берлин, , 22:49 — REGNUM Израиль заключил многомиллиардный контракт с немцецким промышленным концерном ThyssenKrupp о закупке трех подводных лодок нового класса «Дакар». Об этом сообщает 20 января агентство Deutsche Welle.

Бундестаг, ФРГ Norbert Aepli

Отмечается, что общая сумма сделки составит около трех миллиардов евро, при этом часть расходов возьмёт на себя правительство Германии. По условиям контракта, первая подводная лодка должна быть доставлена в Израиль в течение девяти лет.

Напомним, что сделка многие откладывалась из-за коррупционного скандала в Израиле, связанного с рядом лиц, причастных к военным контрактам. Утверждалось, что сделка по подводным лодкам якобы заключалась против воли министерства обороны.

В рамках расследования был допрошен бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но статуса подозреваемого он не получил. Нынешнее правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом планирует создать комиссию по расследованию данного дела.

Thyssenkrupp проводила внутренние проверки в связи с обвинениями в коррупции израильских должностных лиц, но не обнаружила каких-либо признаков злоупотреблений при заключении контракта.

Соглашение между Германией и Израилем о поставке трёх подводных лодок было подписано ещё в 2017 году. При этом первоначально сделка оценивалась в 1,8 миллиарда евро.

Израиль уже имеет на вооружении шесть немецких подводных лодок. С 2027 года три новые подводные лодки должны постепенно заменить старые модели.