Таллин, 20 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Депутат парламента Эстонии, бывший министр обороны и финансов и член правления правящей в стране Реформистской партии Юрген Лиги назвал тех парламентариев, кто воздержался при голосовании в парламенте по заявлению о поддержке территориальной целостности Украины.

ИА REGNUM Эстония

На своей странице в социальной сети Facebook он поставил под сомнение единодушие национального парламента, задав вопрос: «Так стакан наполовину пуст или наполовину полон?»

«Будучи последовательным, назову депутатов, которые были на месте, но не проголосовали за заявление в поддержку территориальной целостности Украины: Дмитриев, Юферева-Скуратовски, Коробейник, Репинский, Кравченко, Стальнухин, Маллеус, Лооне, Грюнталь, — написал он».

Все эти депутаты парламента Эстонии являются членами входящей в правящую коалицию Центристской партии.

Текст заявления парламента Эстонии Рийгикогу, принятого 18 января 2022 года:

«В 2014 году Украина пала жертвой не спровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.

Рийгикогу решительно осуждает направленную на Украину агрессию со стороны Российской Федерации. Рийгикогу повторяет свои позиции от 2014 и 2018 годов, согласно которым Рийгикогу осуждает агрессивную деятельность Российской Федерации по отношению к Украине и аннексию Крыма.

Рийгикогу призывает все государства безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Рийгикогу подчеркивает, что ни у одного государства за пределами Европейского союза или Организации Североатлантического Договора нет права вето на расширение этих организаций. Членство Украины в международных организациях — это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе.

Рийгикогу придерживается позиции, что ни одно из решений, затрагивающих суверенитет Украины, нельзя принимать заочно. Политика сфер влияния в Европе больше не применяется, и Рийгикогу осуждает любые попытки восстановления сфер влияния в Европе.

Рийгикогу убежден в том, что одна из предпосылок обеспечения мира в Европе — это прекращение агрессии Российской Федерации по отношению к Украине».

Заявление Рийгикогу «В поддержку территориальной целостности Украины представили члены Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер, Хейки Хепнер, Прийт Сибуль, Михаил Лотман, Урмас Рейнсалу, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Хенн Пыллуаас, Рене Кокк, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Яак Валге, Мартин Хельме, Алар Ланеман, Мерри Аарт, Свен Сестер, Тармо Круузимяэ, Райво Тамм, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Рихо Брейвель, Индрек Саар, Уно Каскпейт и Яак Юске.