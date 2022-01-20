Берлин, 20 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Около 21 миллиона жителей ФРГ столкнулись с повышением взносов на обязательное медицинское страхование с начала 2022 года. Об этом сообщает 20 января немецкое издание Spiegel.

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Отмечается, что дополнительные взносы для своих клиентов из-за нехватки средств ввели 19 из 97 страховых фондов в Германии, что затронуло более четверти граждан, имеющих медицинское страхование.

Группа экспертов министерства здравоохранения, управления социального обеспечения и Национальной ассоциации фондов обязательного медицинского страхования ранее спрогнозировала, что дополнительные финансовые потребности отрасли могут составить порядка семи миллиардов евро.