Гавана, , 20:01 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна выстоит против экономической, торговой и финансовой блокады, объявленной США. Об этом сообщает 20 января новостное агентство Prensa Latina.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

Диас-Канель осудил блокировку пожертвований организации Progressive International, которая отправила крупную партию груза в Гавану для поддержки свободного доступа населения к вакцинации от коронавируса.

Несколько недель назад организация запустила кампанию по сбору средств для финансирования поездки на Кубу, которая позволила бы провести брифинг об усилиях острова в производстве собственной вакцины и о возможности поделиться ею со всем миром. Мероприятие запланировано на 25 января. Сообщается, что участие в нем примут кубинские ученые, медики и министры. Представители организации надеются, что, несмотря на блокаду Кубы, запланированное мероприятие состоится.

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