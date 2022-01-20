Бакэу, Румыния, 20 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В уезде Бакэу на северо-востоке Румынии полицейские задержали мужчину, на арест которого был выдан международный ордер. Об этом 20 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

Согласно официальной информации, 44-летний житель города Бакэу был остановлен за нарушение правил дорожного движения и вождение в нетрезвом виде.

«Впоследствии оказалось, что задержанного разыскивает Интерпол за совершение компьютерных преступлений и мошенничество», — заявила пресс-секретарь окружной полиции Кэтэлина Пэдурару.

Других деталей задержания не сообщается. Предполагается, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в Бельгию по месту выдачи соответствующего ордера.