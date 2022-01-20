Екатеринбург, 20 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Свердловской области замминистра образования и молодёжной политики Юрий Зеленов покидает свой пост. Уволиться он решил после разразившегося скандала с хвалебными комментариями в соцсетях губернатора Евгения Куйвашева, пишут СМИ.

Pixabay.com Отставка

По данным изданий, от каждого учреждения среднего профессионального образования он ожидал не менее десяти комментариев под неким постом главы региона. Позднее чиновник заявил, что признаёт ошибочность такого поручения. По его словам, нужды в этих комментариях не было.

Также он подчеркнул, что поручение обеспечить комментарии было его инициативой. В областном департаменте информполитики журналистам подтвердили факт написания им заявления об увольнении.