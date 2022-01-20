Рига, , 19:24 — REGNUM В четверг, 20 января, во второй половине дня и вечером в центральной части Балтийского моря, в том числе у побережья латвийского Курземе, ожидается мощная буря с волнами высотой до восьми метров.

Шторм Sochiadm.ru

Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со ссылкой на метеослужбы Латвии, Эстонии и Финляндии. Отмечается, что объявленопредупреждение самого высокого, «красного» уровня.

Скорость северного, северо-западного ветра на море, в том числе на севере Курземе, может достигать 33−38 метров в секунду. В Вентспилсском крае на побережье скорость ветра может составить 34 метра в секунду, в Лиепае — до 30 метров в секунду.

На остальной части территории Латвии ветер будет слабее.