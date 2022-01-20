Липецк, 20 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Липецкой области в сферу здравоохранения направят дополнительно 250 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Дополнительные 100 млн рублей пойдут на лекарственное обеспечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаториях и стационарах, приобретение кислорода для ковид-госпиталей и тестов для диагностики. Также средства направят на аренду автотранспорта для перевозки медработников, пациентов и биологического материала.

Остальные средства пойдут на дополнительные выплаты медикам. С февраля по апрель 2022 года по 30 тысяч рублей будут получать врачи, 15 тыс. рублей — фельдшеры и по 10 тысяч — медсёстры, которые вернулись на работу из пенсии или декретного отпуска. Также продлены ежемесячные выплаты работникам выездных бригад скорой медицинской помощи.