Москва, 20 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Газпрома Алексею Миллеру звания Героя Труда.

Миллер Алексей

Текст президентского указа опубликован 20 января на официальном сайте правовой информации. В нём подчёркивается, что высокая награда присвоена Миллеру за особые заслуги перед государством и народом.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром», город Санкт-Петербург», — указано в документе.

Напомним, ранее Алексей Миллер был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней.

В должности главы совета директоров ПАО «Газпром» Миллер работает с 2001 года.