Бухарест, 20 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Городской суд Бухареста постановил прекратить стихийную забастовку работников системы общественного транспорта, парализовавшую движение в центре румынской столицы. Об этом 20 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Согласно официальной информации, судьи признали незаконной соответствующую акцию протеста и потребовали возобновить движение автобусов, троллейбусов и трамваев на традиционных городских маршрутах.

«Вопросы социального обеспечения транспортников должны решаться исключительно путем переговоров между профсоюзами и муниципалитетом», — говорится в судебном документе.

Напомним, 20 января тысячи водителей подвижного состава Бухареста отказались выходить на маршруты, требуя повышения заработной платы, увеличения социальных льгот и улучшения условий труда.

Ранее власти пообещали рассмотреть соответствующие требования, однако впоследствии эти вопросы не были внесены в повестку дня сегодняшнего заседаний столичной администрации.