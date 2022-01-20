Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тыс. работников ручного труда, то есть дворников. Об этом 20 января сообщил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Если исходить из норматива, то, наверное, это около 10 тысяч человек, которых нам не хватает на сегодняшний день. Но, если исходить из технической потребности, которую мы сейчас подсчитываем, я думаю, речь будет идти о гораздо меньших цифрах, которые нам ещё предстоит определить, сколько же всё-таки людей нужно для того, чтобы качественно и своевременно убрать наши внутриквартальные территории», — сообщил Олег Зотов.

Отходить от нормативов планируют и при расчёте количества сотрудников и техники, необходимых для уборки внутридомовых территорий. Олег Зотов отметил, что для этого необходимо учитывать особенности каждого двора. Для их уборки необходимо набрать еще не менее 5 тыс. человек: 4 тыс. работников ручного труда и около тысячи специалистов-механизаторов.

Также остаётся актуальной проблема повышения уровня привлекательности работы дворников. Минимальный уровень заработной платы на этой должности составляет в среднем 19 тыс. рублей, а максимальный доходит до 46 тыс. рублей. Повышение зарплаты повлияет на численность таких работников в городских структурах.

При этом для решения кадрового вопроса правительство города готово было сотрудничать с 18 компаниями Петербурга, которые обещали предоставить работников ручного труда. Однако в ходе проверок прокуратуры выяснилось, что ни в одной из 18 компаний нет необходимых человеческих ресурсов.